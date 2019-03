Werley vê Vasco ainda em evolução e minimiza vaias: 'É culpa nossa'

O Vasco venceu na noite de quinta-feira pela Copa do Brasil, mas foi alvo de vaias da torcida e viu o técnico Alberto Valentim ser chamado de "burro". O gol sofrido na reta final da partida em São Januário, que decretou o placar de 3 a 2 diante do Avaí, enraiveceu as arquibancadas, mesmo com a vantagem obtida para o duelo de volta, dia 10 de abril, em Florianópolis.

"Isso é culpa nossa (risos). A equipe vem bem, vem fazendo grandes jogos. Estamos invictos no ano. Acabou que a gente tomou um gol ali, a torcida deu uma chiada, mas faz parte do futebol. A torcida do Vasco cobra, mas apoia muito", declarou o zagueiro Werley nesta sexta-feira.

Para o jogador, foi justamente o ótimo início de ano do time cruzmaltino que deixou o torcedor mal-acostumado. Afinal, em 13 partidas até o momento, o Vasco somou dez vitórias e três empates e conquistou o título da Taça Guanabara. Mesmo diante destes resultados, Werley considerou que a equipe ainda está em evolução.

"Uma equipe nunca é perfeita, sempre precisa evoluir ofensivamente, taticamente, defensivamente. O importante é estar pronta na hora em que chegarem as decisões", afirmou. "Temos que continuar crescendo, ganhando jogos. A gente sabe como é difícil ficar invicto por tanto tempo. Estamos trabalhando para dar alegria à torcida."

Enquanto é um dos responsáveis pelo bom momento vascaíno em campo, fora dele Werley negocia sua permanência no clube. Com contrato até o fim do ano, o jogador estará livre para assinar um pré-contrato com outra equipe em julho, mas vem conversando com a diretoria para prorrogar o vínculo.

"Estamos conversando faz tempo. Está com o Alexandre (Faria, diretor executivo de futebol) e o presidente (Alexandre Campello). Há a vontade dos dois lados. Estamos conversando e espero que possamos resolver logo isso aí para focar dentro do campo. Falta acordar o tempo de contrato. Tomara que defina logo", comentou.

Terceiro colocado do Grupo B da Taça Rio, com cinco pontos, o Vasco volta a campo pela competição no domingo, quando visita a Cabofriense em Cariacica (ES). A equipe está a quatro pontos do Volta Redonda e a cinco do Fluminense, que tem um jogo a mais.