Werley volta a treinar e é confirmado no Grêmio diante do Fluminense

PORTO ALEGRE - Depois de dar um susto na última quinta-feira, o zagueiro Werley voltou a treinar nesta sexta e está confirmado pelo técnico Enderson Moreira para reforçar o Grêmio diante do Fluminense, domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador havia sentido um desconforto muscular, mas trabalhou normalmente e apresentou condições de jogo.

Melhor para o Grêmio, que já não terá dois zagueiros para enfrentar o Fluminense:. Pedro Geromel e Rhodolfo, contundidos. Na última quinta, Werley precisou deixar o treino mais cedo e chegou a ser dúvida. Caso não tivesse condições, Saimon faria dupla com Bressan.

O treino desta sexta foi dividido em duas partes por Enderson. Na primeira delas, o elenco foi separado em três times, que se enfrentavam em uma movimentação de dois toques, com campo reduzido. No fim, o treinador comandou um coletivo, no qual corrigiu o posicionamento dos jogadores e focou nas jogadas de bola parada.

Com a confirmação do retorno de Werley, o Grêmio está confirmado para domingo. Na esquerda, Breno entra na vaga de Wendell, negociado com o Bayer Leverkusen. No meio, Ramiro substitui o suspenso Edinho. Assim, a equipe terá: Marcelo Grohe; Pará, Werley, Bressan e Breno; Ramiro, Riveros, Rodriguinho e Alán Ruiz; Dudu e Barcos.