Wesley agora desaprova 'vaquinha' para sua contratação Após quase um ano e meio no Palmeiras, o volante Wesley pela primeira vez admitiu que não gostou da tentativa do ex-presidente do clube, Arnaldo Tirone, de ter tentado contratá-lo por meio de uma "vaquinha" feita entre torcedores para conseguir dinheiro e tirá-lo do Werder Bremen. Na época, o clube buscava R$ 21.377.330, mas a campanha arrecadou apenas R$ 832.600, se tornando um grande fiasco.