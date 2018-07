Wesley ainda nem foi apresentado, mas já chega para ser titular

SÃO PAULO - A partir de segunda-feira a disputa por vaga no Palmeiras vai ficar mais intensa. Nesse dia Wesley será apresentado como reforço para o elenco, e com isso ficará à disposição de Felipão para a partida de quarta em Jundiaí contra o Paulista.

Talvez não de início, até para prestigiar quem está jogando, mas em pouco tempo Wesley será titular. E aí vai sobrar para Márcio Araújo ou João Vitor. Um dos dois perderá a posição, e não vai demorar.

Quando Barcos chegou, estreou entrando no segundo tempo da partida contra o Oeste. Felipão disse que ia colocá-lo aos poucos na equipe, mas no jogo seguinte, contra o Ituano, o argentino já foi titular. E dali em diante não saiu mais.

Com Wesley o quadro não deverá fugir muito disso. Com a lesão de Luan (estará recuperado em maio e se juntará à briga por uma camisa), Felipão montou uma formação tática pronta para receber Wesley.

A função em que ele será aproveitado vem sendo feita por João Vitor, e a troca pura e simples de um pelo outro seria a solução mais natural.

Mas a facilidade de João Vitor para fazer outras funções pode mantê-lo no time como primeiro volante. Nesse caso, o sacrificado seria Márcio Araújo. “A versatilidade do João Vitor ajuda muito a montar o time”, disse o treinador.

Wesley já está inscrito no Campeonato Paulista e treina com o elenco há quase um mês. No último coletivo chegou até a participar no time reserva. Ele também poderá ser utilizado na Copa do Brasil.

Nem sempre Wesley foi meio-campista. Quando surgiu no Santos, em 2007, ele era atacante. Dois anos depois, quando estava emprestado ao Atlético Paranaense, o técnico Antônio Lopes o transformou em segundo volante e também o escalou como lateral-direito e ala. É o típico jogador versátil que tanto Felipão gosta de ter no time.

Doações serão devolvidas. Enquanto Felipão até já fala sobre Wesley no time, a diretoria mantém a postura de não confirmar o acerto com uma parceria do ramo de construção e imobiliário que vai pagar parte da dívida com o Werder Bremen.

Domingo acaba a campanha para arrecadar fundos para a contratação, e até as 18 horas de ontem a torcida havia doado apenas R$ 612,6 mil. Como o valor está muito aquém do esperado, a diretoria decidiu que vai devolver o dinheiro aos torcedores e explicar que o clube conseguiu fundos para bancar sozinho a contratação.

O investidor misterioso, que terá participação nos direitos econômicos do jogador, bancará a primeira das três parcelas anuais de 2 milhões de euros (R$ 4,8 milhões) que o Palmeiras ficou de pagar ao Werder Bremen.