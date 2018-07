Wesley avisa que jogadores estão se dedicando e vê São Paulo no caminho certo

O período sem jogos, por causa das eliminações na Copa do Brasil e no Paulistão, tem servido para o São Paulo corrigir problemas na equipe. O técnico Rogério Ceni vem realizando treinamentos fechados e se apegado a cada detalhe para aprimorar a equipe para o jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana, dia 11, contra o argentino Defensa y Justicia, no Morumbi.

"Nós temos muitas coisas para evoluir e sabemos que o futebol é dinâmico. Então temos de procurar sempre melhorar. E pode ter certeza que vamos corrigir as coisas para fazer uma grande partida na próxima semana e ir bem no Campeonato Brasileiro. Estamos nos dedicando bastante", afirmou o volante Wesley.

Muito criticado no ano passado, o jogador deu a volta por cima com a chegada do técnico Rogério Ceni. O comandante deu respaldo para ele mostrar seu valor, elogiou sua dedicação e, em campo, Wesley reconquistou a confiança de parte da torcida. Agora, esperar crescer junto com a equipe na sequência da temporada.

"No ano passado a gente tinha muita instabilidade e não conseguia cadenciar o jogo. Esse ano está bem diferente, apesar das eliminações. Nossa equipe está mais cascuda e acredito que ainda vamos dar o que falar, porque temos jogadores de qualidade, que estão querendo. Eu sou um deles", avisou.