Wesley celebra boa fase, mas promete evoluir no Santos

Um dos principais jogadores do Santos na temporada, Wesley novamente foi decisivo neste sábado ao marcar um dos gols na vitória sobre o Atlético Goianiense, fora de casa, por 2 a 1. Mas apesar de comemorar o bom momento, o jogador disse que tem ainda muito a evoluir na equipe.

Veja também:

BRASILEIRÃO – Classificação | Calendário / Resultados

BRASILEIRÃO 2010 – Mais notícias

"Graças a Deus meu rendimento está bom. Os companheiros têm participação fundamental nisso, mas eu tenho que melhorar muito ainda. Com bastante garra e vontade, a gente chega lá", garantiu o jogador.

Satisfeito com a vitória, Wesley disse que o mais importante foi a equipe se sair bem mesmo sem a presença de Robinho (na seleção), Neymar, André e Paulo Henrique Ganso (cortados do jogo por indisciplina). "A gente precisava dessa vitória, o Brasileirão é difícil. Quem entrou deu conta do recado. Somos um grupo com união e temos tudo para der certo no Campeonato Brasileiro", apostou.