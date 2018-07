Wesley comemora espaço como 2.º volante no Palmeiras

SÃO PAULO - Com a volta de Valdivia depois de longo afastamento por lesão, Wesley perdeu espaço no meio-campo do Palmeiras. O jogador, que ainda não justificou o investimento alviverde, vinha atuando mais adiantado, como terceiro homem de meio-campo, mas agora tem a chance de voltar a jogar na sua função: segundo volante.

Nesta quinta-feira, ele participou da segunda parte do jogo-treino contra a Portuguesa, escalado exatamente como segundo volante. Wesley comemorou o triunfo por 3 a 0. "Esses jogos têm grande importância. A Portuguesa é uma equipe que tem atuado em alto nível e, por mais que seja amistoso, nós conseguimos o resultado e é sempre bom estarmos vencendo. Partidas assim servem para a comissão técnica ver quem está bem. O importante é estar preparado e dar sequência junto com os companheiros", afirmou.

Wesley poderia agora estar comemorando uma sequência como segundo volante, uma vez que jogou assim diante do América-RN, pela sexta rodada da Série B, mas a Copa das Confederações atrapalhou os planos. "Sinceramente, eu não queria que tivesse essa parada. Gostaria de ter uma sequência de jogos o quanto antes, mas serviu para descansar. Espero que eu tenha mais oportunidades na minha função. Já voltamos aos treinos e vamos dar continuidade. Esse tempo serve para entrosarmos o time ainda mais."