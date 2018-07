Wesley comemora estreia e ganha elogio de técnico interino

Depois de mais de um mês de espera o volante Wesley pode estrear no São Paulo no último sábado. A atuação dele na vitória por 3 a 0 sobre o Red Bull, pelo Campeonato Paulista, agradou tanto ao técnico interino Milton Cruz como ao próprio jogador, que disse ter provado o quando poderá ser útil para o elenco durante a temporada.

"A gente provou que pode jogar assim, porque é o começo de uma nova formação da equipe. Foi uma boa estreia, mas vou manter a humildade e seguir trabalhando", disse o volante. Wesley teve que esperar o mata-mata para poder estrear, pois quando chegou ao clube, no começo de março, a inscrição para a primeira fase já estava encerrada.

O jogador integrou um sistema tático com três volantes. Além dele, também atuaram no setor Denilson e Souza, que por ter levado o terceiro cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Na semifinal contra o Santos quem deve ganhar oportunidade é Rodrigo Caio ou Hudson, que contra o Red Bull atuou como lateral-direito.

O interino Milton Cruz elogiou a atuação de Wesley e contou que desde 2009, quando o jogador estava no Atlético-PR, o São Paulo sondava uma possível contratação. "Eu conhecia o Wesley desde a época do Santos. Foi para o Atlético-PR e ali queríamos trazer, mas não sabíamos que era um empréstimo". Segundo o treinador, as boas atuações do jogador nos treinos garantiram a ele a vaga de titular contra o Red Bull.