Wesley comemora volta ao Palmeiras e revela ansiedade

SÃO PAULO - Quase sete meses após seu último jogo como titular, o volante Wesley está de volta ao time do Palmeiras. Recuperado de uma cirurgia no joelho direito, o jogador será a novidade da equipe para a partida contra o Internacional, sábado, às 16h20, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Passei por momento difícil com a lesão logo que cheguei, agora estou tendo a chance de voltar a treinar. E a hora esperada chegou. Estou muito ansioso. Sei das minhas qualidades, mas nesse momento temos de usar a garra, a vontade, para marcação. E depois usar a qualidade" disse o volante, que treinou entre os titulares durante todo o coletivo comandado pelo técnico Gilson Kleina na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol.

Wesley chegou a atuar alguns minutos contra o Cruzeiro, mas ainda não está totalmente em condições de jogo, por isso, admite ter receio em alguns movimentos. "Na hora do jogo esqueço do receio. Junta adrenalina e esqueço tudo. Quando o cara volta dessa situação, no começo é complicado mudar de direção, dá medo de dominar de costas, ou dividir uma bola, mas o que vale é a cabeça", explicou.

Neste sábado, Kleina não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, que sente dores no quadril e foi vetado. A boa notícia é que o treinador não tem nenhum jogador suspenso e nenhum outro desfalque, além de Fernandinho e Valdivia, que não jogam mais neste ano.

O Palmeiras vai a campo contra o Inter com: Bruno; Artur, Maurício Ramos, Henrique e Leandro; João Denoni, Marcos Assunção, Wesley e Patrick Vieira; Luan e Barcos. A equipe está apenas em 18º lugar no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos.