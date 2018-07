Wesley continua entre os titulares no Palmeiras

Não precisou muito para Wesley ganhar o apoio de Felipão. Apresentado na terça-feira, já foi titular do Palmeiras contra o Paulista anteontem e vai ganhar nova chance amanhã, contra o Mirassol, no Pacaembu.

Apesar da falta de ritmo, o treinador gostou da atuação do reforço e avisou que ele vai jogar pelo menos 60 minutos amanhã. “Precisamos dar ritmo ao Wesley. E ele não jogou numa posição à qual está habituado.”

Em Jundiaí, Wesley jogou caindo bastante pela esquerda e aparecendo bem na frente. Não deve ser diferente do que ele fará nos próximos jogos.

“Vamos colocar ele um pouco como meia”, explicou Felipão sobre suas ideias de como utilizar o jogador.

Com a entrada de Wesley, João Vítor voltou para a reserva, mas mostrou ao treinador que vai brigar por um lugar no time. Apesar de ter sido o autor do gol da vitória contra o Paulista, o volante vai continuar no banco. Mas avisou: “Sou versátil, posso jogar em outras posições também. E vai ser uma disputa sadia. O importante é saber que sou importante para o grupo.”

Machucado, Valdivia deve ser o único desfalque do Palmeiras amanhã. Recuperados de virose, o zagueiro Leandro Amaro e o atacante Maikon Leite treinaram normalmente ontem. O zagueiro Henrique também tem sua volta confirmada, após cumprir suspensão.