Wesley desfalca o São Paulo e Luis Fabiano volta ao time O atacante Luis Fabiano é a principal novidade na lista de relacionados do São Paulo para o duelo com o Coritiba, neste domingo, às 11 horas, no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi poupado do duelo com o Vasco, na última quarta-feira, nem viajando para Brasília, mas agora voltou a ser incluído na relação pelo técnico Juan Carlos Osorio.