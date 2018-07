Wesley é apresentado na segunda no Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Wesley é o novo reforço do Palmeiras. O jogador deve ser apresentado na segunda-feira após uma longa negociação que teve início no fim do ano passado. A confirmação do acerto com o jogador foi dada pelo diretor jurídico do clube, Piraci Oliveira.

"Com ou sem investidor, o Wesley será apresentado no dia 26", disse o dirigente, que completou. "Estamos bem perto de fechar com o investidor. A questão é definir se a parceria é apenas para a primeira parcela ou mais."

Wesley custará aos cofres do Palmeiras 6 milhões de euros (R$ 14 milhões) que será pago em três parcelas de 2 milhões de euros (R$ 4,7 milhões).

Para contratar o jogador, o Palmeiras chegou a fazer uma campanha pedindo a doação de dinheiro para torcedores, mas até às 22h desta quarta-feira havia arrecadado apenas R$ 609,9 mil.

O investidor, que não tem o nome divulgado, deverá ficar com parte dos direitos federativos do jogador, que já treina no clube há cerca de 15 dias.

O técnico Luiz Felipe Scolari comemora a contratação, mas avisa que ele vai ter que cavar o seu espaço. "Ele tem que trabalhar para ver onde podemos inclui-lo no time."