Wesley e Cícero são os 'garçons' de Palmeiras e Santos no clássico paulista

SÃO PAULO - Wesley e Cícero entram em campo em situações bem parecidas. Eles assumem neste domingo a função de organizadores dos times tentando amenizar a ausência de jogadores do quilate de Valdivia e Montillo. E ambos deixam claro que fazem isso para ajudar a equipe, mas querem mesmo ser segundo volante.

Para o palmeirense, um ingrediente extra é o fato de pela primeira vez com a camisa do Palmeiras o meia ter a oportunidade de enfrentar o clube que o projetou nacionalmente. E hoje é uma boa oportunidade de comprovar que, aos poucos, está voltando a ser o Wesley que encantou no mesmo Santos de 2010, já que desde sua chegada, no começo do ano passado, ainda não conseguiu brilhar.

“Estou me sentindo mais feliz e sem preocupação com lesões. Na base da conversa a gente está conseguindo os resultados e ajudar o time”, disse o volante.

Já Cícero, que cumpriu suspensão diante do Mirassol, também conquista a cada dia mais espaço e mesmo com toda badalação em cima de Montillo, tem mostrado personalidade e postura como se estivesse no clube há anos, contrariando as previsões de que seria apenas um reserva do astro argentino.

E a semelhança entre os dois continua quando se olha para o posicionamento em campo. Os dois serão os principais responsáveis pela criação das jogadas, mas não os únicos. Wesley cairá mais pela esquerda e contará com o apoio de Charles e Léo Gago. Enquanto Cícero também vai cair pela esquerda e deixa o lado direito para Arouca.

Mas tanto Gilson Kleina quanto Muricy Ramalho sabem que contam com jogadores diferenciados pelo fato de se adaptarem em qualquer posição. Em um clássico tão equilibrado como deve ser hoje, a versatilidade pode fazer a diferença. “Os dois times têm de tomar cuidado com os detalhes”, disse Kleina.