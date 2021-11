Wesley escapa de suspensão maior no STJD e reforça Palmeiras contra o Atlético-GO

O atacante Wesley, do Palmeiras, foi julgado nesta terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da expulsão que sofreu contra o Bahia. O jogador palmeirense acabou punido com apenas um jogo de suspensão, já cumprido. Portanto, Wesley segue à disposição do técnico Abel Ferreira para esta reta final de Campeonato Brasileiro.

Wesley recebeu cartão vermelho direto no empate por 0 a 0 contra o Bahia na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, que entrou no segundo tempo da partida, acertou o pé na cara de Renan Guedes. O jogador do Palmeiras poderia pegar até seis jogos de suspensão por "praticar jogada violenta", segundo o artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Com a confirmação de que Wesley segue à disposição, o Palmeiras terá apenas dois desfalques para a próxima rodada, a 31ª, na qual enfrenta o Atlético-GO, nesta quarta-feira. O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 contra o Santos, e o lateral uruguaio Piquerez.

Mesmo com a suspensão de Gómez, a dupla já seria desfalque por conta das convocações para defender suas seleções nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Gómez e Piquerez perderão, pelo menos, os dois próximos jogos do Brasileirão, contra Atlético-GO e Fluminense. Como o clássico contra o São Paulo acontece um dia após o término da Data Fifa, os estrangeiros convocados de ambos os times correm o risco de ficar de fora do confronto.

Na reapresentação da última segunda-feira, o time de Abel Ferreira teve a participação do lateral-esquerdo Jorge, do zagueiro Renan e do volante Felipe Melo nos treinos. Os dois últimos foram poupados do jogo contra o Santos, enquanto Jorge está na fase final de transição física. A expectativa é que todos eles possam estar à disposição já no próximo compromisso do Palmeiras. O time fecha a preparação para a próxima rodada com treinamento nesta terça-feira.

O Palmeiras vem de cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o que levou o time a 55 pontos, assumindo a vice-liderança. A equipe paulista está a 10 pontos do líder Atlético-MG e tem um a mais que o Flamengo, terceiro colocado, que possui um jogo a menos.