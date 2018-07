Wesley espera por reforços no Palmeiras para 2013

"Precisamos de um elenco grande, e com jogadores de qualidade para suportar a maratona. Sabemos que 2013 vai ser repleto de desafios e a diretoria sabe o que fazer. Eles sabem que temos um ano repleto de competições para enfrentar e precisamos de um elenco grande. Vamos ver o que vão fazer", disse o meia palmeirense, que admitiu que a força do elenco acabou pesando para o rebaixamento do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

"Não dá para dizer que o Palmeiras não merecia ser rebaixamento. Você precisa estar atento para as situações que podem acontecer. O grupo precisa de jogadores de alto nível para suprir as ausências e não foi isso o que aconteceu", lamentou.