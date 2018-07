Wesley está perto de deixar o São Paulo

Depois de ficar fora da lista de convocados para a partida com o Vasco, o meia Wesley está perto rescindir seu contrato com o São Paulo. Um acordo entre as partes deve formalizar a saída do jogador ainda nesta quinta-feira.

Wesley disputou apenas três jogos no Campeonato Brasileiro e, por isso, pode se transferir para outra equipe da Série A. O São Paulo vai pagar parte do salário, assim como faz com o lateral-esquerdo Carlinhos, que está no Internacional.

Wesley não vive bom momento no clube e vinha sendo bastante criticado pela torcida. Isso ficou evidente no dia 24 de junho, aniversário de 30 anos do jogador. A mensagem publicada pelo clube que parabeniza o jogador recebeu inúmeros xingamentos de torcedores.

A chegada de Dorival chegou a representar uma esperança de que Wesley recuperasse o bom futebol. Foi exatamente com Dorival Junior que Wesley teve o melhor momento de sua carreira, em 2010. Ao lado de Paulo Henrique Ganso e Neymar, o meia foi destaque nas conquistas do Campeonato do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil de 2010. Em agosto, foi vendido para o Werder Bremen. Em seu retorno ao Palmeiras, sofreu com uma lesão séria e ficou sete meses afastado.

Wesley chegou ao São Paulo em 2015, em uma negociação pelo então presidente Carlos Miguel Aidar, que vivia uma disputa com o antigo clube do jogador, o Palmeiras. Em 82 jogos, Wesley marcou dois gols pelo São Paulo.