Wesley Gasolina celebra estreia pelo Cruzeiro e recebe elogios de Pezzolano

Regularizado pelo Cruzeiro na última semana, o lateral-direito Wesley Gasolina estreou pelo clube celeste no último sábado no empate por 1 a 1 contra a Chapecoense. O jogador de 22 anos celebrou o início da caminhada pelo time mineiro e recebeu elogios do técnico Paulo Pezzolano.

"Muito feliz com a minha estreia, acho que foi muito boa. Me senti tranquilo dentro de campo porque o grupo me acolheu muito bem. Infelizmente não saímos com a vitória, mas o empate foi muito importante para a gente. Minha característica é ir muito para cima, fui feliz em alguns lances assim", afirmou Wesley após o jogo.

"O Gasolina foi muito bem, é um menino tem potencial muito bom fisicamente e pode dar muita profundidade pela direita. É um jogador potente, tem o um contra um, assim que pegar rápido fisicamente o que nós queremos, ele vai ajudar muito", disse o treinador.

Além de Wesley, o Cruzeiro se reforçou bastante nas últimas semanas com nomes como Marquinhos Cipriano, Lincoln, Luis Felipe, Bruno Rodrigues e Juan Christian. O treinador, no entanto, afirmou que não pretende mudar a maneira do time jogar, já que está na liderança do campeonato.

"A melhor equipe do mundo não troca. Hoje o Cruzeiro é a melhor equipe da divisão, então é difícil trocar. Seria muito burro trocar agora que o Cruzeiro é o primeiro, que fizemos todos os pontos difíceis jogando desta maneira, porque vai trazer instabilidade e esse não é o momento para instabilidade no campeonato. Quando você está mal sim, tem que trocar e tentar algo diferente. Depois sim trocaremos peças, posições, mas a figura seguirá sendo assim", afirmou Pezzolano.

O jogo de sábado contra a Chapecoense aconteceu no estádio Mané Garrincha e o treinador afirmou ter sentido falta do Mineirão. "Sabíamos que seria um jogo difícil para nós. O gramado estava muito bom, mas não é nossa casa, né?! É diferente jogar no Mineirão. Nós temos que seguir fazendo nosso jogo, seguir melhorando. Nenhum jogador ou trabalhador do Cruzeiro que achar que estamos garantidos será um problema. Ainda falta muito".