Wesley já treina no CT do Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Wesley, ex-Santos, já se apresentou ao Palmeiras e foi treinar na academia de musculação do CT do clube. A diretoria ainda não declarou nada oficialmente a respeito.

Segundo o "Blog do Perrone", a contratação foi viabilizada pelo ex-presidente Luiz Gonzaga Belluzzo, que ajudou o Palmeiras a conseguir uma carta de crédito de 4 milhões de euros (pouco mais de R$ 9 milhões) para pagar ao Werder Bremen.

Roberto Frizzo, vice-presidente do Palmeiras, não confirmou a informação ao ESPN.com.br, mas diz que a ajuda seria recebida de bom grado. "Qualquer palmeirense que faça qualquer movimento no sentido de ajudar a entidade e colaborar com o clube acho absolutamente legítimo".

O clube ainda precisava correr atrás de mais 2 milhões de euros para fechar o negócio. "Se ele quiser fazer um pouco de academia e correr no gramado, não tem problema", declarou o dirigente.

O time titular também foi para a academia à tarde, com exceção de Valdivia, que foi treinar no campo com os reservas.

Com espn.com.br