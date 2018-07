Wesley marca e Werder Bremen vence no Alemão

Wesley e Hunt comemoram gol do Werder sobre o Mönchengladbach. Foto: Martin Meissner/AP

O Werder Bremen conquistou um grande resultado neste sábado pelo Campeonato Alemão, mesmo jogando fora de casa, ao golear o Borussia Mönchengladbach por 4 a 1. Um dos gols da partida foi marcado pelo volante Wesley, ex-jogador do Santos.

Com o resultado, o Werder Bremen assumiu a oitava colocação com 14 pontos, apenas dois atrás do terceiro colocado Hannover, que venceu também neste sábado o Colonia por 2 a 1. O Borussia Mönchengladbach, por sua vez, segue brigando pelas últimas colocações.

Em ritmo avassalador, o Werder Bremen abriu o placar aos cinco minutos, com Marin, e ampliou aos doze com o brasileiro Wesley. Hunt fez o terceiro no início do segundo tempo e, contra, Mertesacker marcou o gol de honra do time mandante. Mas aos 30, Pizarro completou o placar e definiu a vitória do Werder Bremen.

O atacante Grafite também marcou o seu neste sábado, mas não impediu a derrota do Wolfsburg para o Nuremberg, por 2 a 1 - Gundogan e Frantz marcaram para a equipe mandante. O resultado negativo manteve o time do brasileiro Diego com apenas 10 pontos, próximo da zona de rebaixamento.

Ainda neste sábado, o Freiburg superou o Kaiserslautern por 2 a 1, em casa, e chegou aos 15 pontos. O Schalke 04, por sua vez, apenas empatou por 0 a 0 com o Eintracht Frankfurt.