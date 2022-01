Wesley Moraes fala em realizar grande trabalho no Inter para voltar à seleção

Poucos se lembram, mas Wesley Moraes já foi convocado por Tite, em 2019, para amistosos contra a Argentina e a Coreia do Sul. O chamado veio para suprir ausência de David Neres, cortado por lesão. Nesta segunda-feira, o novo centroavante do Internacional foi apresentado e revelou que sua grande ambição é desempenhar um grande futebol no clube gaúcho para ser lembrado novamente na seleção brasileira.

Wesley Moraes sonha em entrar na briga pela camisa 9 da seleção, ainda sem um titular absoluto e com a disputa aberta. "Espero fazer um grande trabalho no Inter para voltar à seleção brasileira", afirmou o grandalhão de 1,91m em sua apresentação oficial.

"Passei oito anos na Europa. Tive grande experiência, joguei Champions League, e espero fazer um bom trabalho agora no Brasil", seguiu o atacante, que se disse honrado por assumir a camisa 9 colorada.

"Me sinto honrado em vestir a camisa 9 do Inter. Uma camisa de peso, que tem história no Inter, camisa do Fernandão", disse. "Estou 100%. Venho para ajudar o Inter, focado a ajudar muito dentro de campo."

A reapresentação do Inter ocorre nesta terça-feira, mas Wesley Moraes já trabalhou no campo nesta véspera. Ele quer mostrar que chega para assumir a posição de goleador do time que foi de Yuri Alberto na temporada passada. A briga pela posição promete ser quente.

"Já conversei com o (Cacique) Medina e ele me falou q forma como quer que eu jogue. Estou trabalhando desde sexta, não tive férias, treinei na Bélgica e chego para ajudar muito o Inter."