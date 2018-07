Wesley: 'Neguei Atlético-MG por afirmação no Palmeiras'

SÃO PAULO - Um dos destaques do Palmeiras nas últimas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro, Wesley esteve próximo de deixar o clube no mês passado. Com o título recém-conquistado na Libertadores, o Atlético-MG buscava opções no mercado para se reforçar para o Mundial e chegou a fazer uma proposta pelo volante. Depois de algumas conversas, ele recusou, e, nesta quarta-feira, explicou os motivos.

"Fiquei feliz com o interesse, foi a última equipe a conseguir um título de grande importância, mas onde passei sempre conquistei algo. Passei um momento muito complicado em 2012 e isso passou na minha cabeça. Queria me firmar na equipe do Palmeiras, acho que isso está começando a acontecer. Agora estamos muito próximos de uma situação concreta", declarou, em entrevista à TV Bandeirantes.

Wesley foi contratado pelo Palmeiras como grande aposta da diretoria no início do ano passado, mas sofreu uma grave lesão no joelho direito dois meses após sua chegada. Recuperado, o jogador demorou para encontrar seu melhor futebol e somente nesta Série B conseguiu finalmente se firmar, sendo elogiado pelo técnico Gilson Kleina e pela torcida.

Feliz com o momento, o jogador não esconde que seu principal objetivo é levar o Palmeiras ao título da Série B e, consequentemente, ao acesso à elite do futebol brasileiro, mas não descarta uma possível ida para o Atlético-MG no futuro. "O futuro a Deus pertence, mas hoje quero concretizar meu 2013 com o título."