Wesley prevê Palmeiras na briga pelo título depois de vitória sobre o Corinthians

O atacante Wesley afirmou, nesta sexta-feira, que a vitória no clássico sobre o Corinthians, quinta-feira à noite, na Neo Química Arena, por 2 a 0, serviu para aumentar a confiança do elenco do Palmeiras, a ponto de colocar o time na rota para ganhar o Campeonato Brasileiro.

"Ganhar já é bom, mas ganhar do Corinthians não tem preço. É um dos maiores clássicos do país. Dá uma alavancada para brigar pelo título. Temos um jogo a menos ainda, estamos no caminho certo", disse o jogador, formado nas categoria de base de Palestra Itália e titular no time do técnico Vanderlei Luxemburgo nos dois últimos jogos.

Leia Também Ponte Preta derrota Avaí e dorme na liderança da Série B

"Acredito que consegui desenvolver meu futebol ajudando a equipe. Ganhando espaço, agora é tentar manter para continuar jogando. Essa transição é bastante difícil, mas a gente vem tentando se adaptar o mais rápido possível com o grupo", afirmou o atleta, que voltou ao Palmeiras em janeiro, após empréstimo no Vitória.

Apesar da vitória sobre o maior rival e a invencibilidade no Brasileirão, com quatro vitórias e quatro empates, Wesley sabe que a pressão sempre vai existir por parte da torcida. "A pressão é normal. Pelo fato de jogar no Palmeiras a pressão é sempre grande. A gente vem jogo a jogo desenvolvendo melhor para ganhar e crescer na tabela."

Com 16 pontos em quarto lugar no Brasileirão, quatro pontos atrás do líder Internacional, o Palmeiras volta a jogar, domingo, no Allianz Parque, diante do Sport, pela décima rodada.