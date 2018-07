Wesley revela negociação para renovar com Palmeiras

SÃO PAULO - Com contrato até fevereiro de 2015, Wesley tem futuro incerto no Palmeiras. O jogador revelou nesta terça-feira que seus representantes já iniciaram as tratativas para a renovação de seu acordo, mas que tenta não se envolver no assunto. A partir de agosto, o jogador pode assinar pré-contrato com outro clube, porém, seu desejo é o de permanecer.

"Parece que o pessoal já começou uma conversa, mas não tem nada definido. Respondi várias vezes após o jogo que estou feliz e adaptado aqui no Palmeiras. Passei por muita coisa no Palmeiras e quero dar continuidade. Se depender de mim, quero ficar, mas vamos ver o que acontece", disse o volante.

Wesley prefere não entrar no assunto sobre sua transferência do Palmeiras para o Werder Bremen, da Alemanha, em março de 2012. Na negociação, o time paulista teve Antenor Angeloni, presidente do Criciúma, como fiador e responsável por avalizar a contratação. Mas o Palmeiras não pagou o empresário. "Sempre me concentrei no futebol. É um assunto entre eles (Palmeiras e Angeloni). Espero que eles consigam resolver isso."

O acordo previa que o Palmeiras pagasse três parcelas anuais de 2 milhões de euros (R$ 14 milhões) - a última parcela ainda não venceu, mas o valor anterior não foi quitado. Angeloni entrou na Justiça e conseguiu bloquear parte do pagamento que a TV Globo deu ao clube pela transmissão dos jogos. Mas o impasse não terminou.