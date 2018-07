Wesley se destaca em treino e deve ser titular no clássico com o Santos

O São Paulo já está de volta aos treinos de olho no clássico com o Santos, na quinta-feira. O volante Wesley, que cumpriu suspensão automática contra o Sport, deve voltar à equipe. E, nesta sexta, se destacou na atividade com bola que contou somente com os reservas.

Wesley, que treinou entre os reservas porque não entrou em campo na quarta, mostrou bom rendimento em desarmes, assistências e até gols. Por causa dos desfalques da equipe, o volante tem chances de ser titular no clássico com o Santos, na quinta, no Pacaembu, pelo Brasileirão.

O atacante Kelvin foi o único titular que participou do trabalho com bola. Dos que jogaram na quarta, Jean Carlos, Buffarini e João Schmidt também estiveram em campo. No último jogo, eles entraram somente no decorrer da partida.

Com bom tempo para se recuperar e treinar, o São Paulo adota o discurso da tranquilidade para afastar definitivamente o risco de rebaixamento. Para Thiago Mendes, autor do gol tricolor em Recife, o discurso é um só: vencer as partidas para tirar o clube da incômoda situação.

"Nenhum time grande queria estar brigando na parte debaixo da tabela. Temos de somar pontos. Queríamos brigar pelo título, mas infelizmente não estamos. Temos de trabalhar e conseguir os resultados para tirar o time lá de baixo. Os jogadores precisam ter pensamento positivo para não acontecer nada de ruim", disse o meia do São Paulo.