Wesley se recupera de lesão, treina e pode reforçar Palmeiras na Libertadores

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira e finalizou a preparação para enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, terça-feira, às 21h30, pela Copa Libertadores. A principal novidade na atividade foi o atacante Wesley, que se recuperou de entorse no tornozelo esquerdo e deve reforçar a equipe no duelo em Bueno Aires.

Wesley participou de toda a atividade com o grupo e a tendência é de que seja relacionado pelo técnico Abel Ferreira. O atacante se machucou na partida contra Inter de Limeira, na última quinta-feira, mas a contusão foi leve e ele já está recuperado. É provável que comece entre os reservas.

A maior parte do treino foi dedicada para a comissão técnica aperfeiçoar o posicionamento dos jogadores nas bolas paradas ofensivas e defensivas. Os atletas também disputaram uma atividade recreativa e fecharam a sessão com cobranças de pênaltis. Os jogadores que atuaram na vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, no Canindé, pelo Campeonato Paulista, fizeram apenas atividades regenerativas nesta segunda-feira.

O meio-campista Lucas Lima, em processo de transição física, realizou atividades à parte no campo ao lado e segue fora da equipe. O zagueiro Kuscevic e os atacantes Breno Lopes e Gabriel Veron, todos em tratamento de lesões, além do lateral-esquerdo Viña, suspenso, são os outros desfalques.

A delegação embarca nesta tarde para Buenos Aires. Atual campeão, o time alviverde tem 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias sobre Universitario, do Peru, e Independiente del Valle, do Equador. Desta forma, lidera o Grupo A, com seis pontos, e tem dois de vantagem sobre o Defensa y Justicia. O duelo desta terça, portanto, vale a liderança da chave. O rival argentino enfrenta um surto de covid-19 em seu elenco, com 14 jogadores infectados.