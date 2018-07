Wesley será a novidade no banco do Palmeiras neste sábado

ARARAQUARA - Com dificuldade para encontrar um jogador que possa organizar a equipe, o técnico Gilson Kleina resolveu apostar na volta de um reforço que há muito tempo não atua. Longe dos gramados desde o dia 28 de março, quando sofreu uma lesão grave na partida contra o Paulista, pelo Campeonato Paulista, o volante Wesley será a novidade no banco do time contra o Cruzeiro.

Gilson Kleina não vai escalá-lo como titular pelo fato de o atleta ainda estar sem ritmo de jogo. Dependendo do andamento da partida, caso precise, são grandes as chances de Wesley entrar por alguns minutos. O treinador espera, com isso, dar ritmo ao volante para utilizá-lo desde o começo.

Wesley está totalmente recuperado de cirurgia no joelho direito e há duas semanas treina com o grupo sem reclamar de nada. Também não sente dores. Ele participou nesta sexta-feira do treinamento coletivo na equipe reserva, mas está animado para jogar alguns minutois. O Palmeiras precisa de todos que possam ajudar o time nesse momento. Depois da vitória sobre o Bahia, a esperança de conseguir escapar do rebaixamento foi renovada, mas se perder para o Cruzeiro o sonho pode acabar.

Em relação à equipe titular que enfrenta o Cruzeiro, às 18h30 deste sábado, Kleina decidiu manter Leandro entre os 11, mesmo podendo aproveitar Juninho na lateral esquerda.