Wesley sofre corte no tornozelo em treino do Palmeiras

SÃO PAULO - O volante Wesley, que tem sido um dos destaques do Palmeiras na Série B - marcou os dois gols na vitória sobre o Sport no sábado passado -, sofreu um corte no tornozelo esquerdo nesta quarta-feira e deixou o treino mais cedo. Apesar disso, ele próprio revelou que não é nada grave, garantindo que não impedirá sua presença na próxima rodada do campeonato.

Durante o treino na Academia de Futebol, Wesley levou uma entrada do também volante Márcio Araújo, seu companheiro no meio-de-campo titular do Palmeiras, e sofreu o corte. Com o tornozelo sangrando, ele deixou a atividade antes do final. Mas minimizou o incidente. Assim, poderá jogar no sábado, diante do América-RN, no Pacaembu, pela 25.ª rodada da Série B.

A novidade no treino do Palmeiras nesta quarta-feira foi a participação do atacante Leandro, que trabalhou normalmente e mostrou estar recuperado da entorse no tornozelo esquerdo, sofrida no jogo diante do Avaí no dia 17 de setembro. Por conta do problema, ele não enfrentou o Sport. Mas agora deve estar à disposição para encarar o América-RN no sábado.