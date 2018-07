Wesley sofre lesão e desfalca o Palmeiras por três semanas

O Palmeiras sofre importante baixa para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O volante Wesley sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita e desfalcará a equipe por cerca de três semanas, aumentando os problemas para o técnico Ricardo Gareca escalar a equipe diante do Internacional, sábado, no Pacaembu, pela 18ª rodada do Nacional. O Palmeiras continua ameaçado no torneio, embora não ocupe mais a zona de rebaixamento.

Outro que também está com problemas, mas não tão grave, é o zagueiro Tobio. O argentino sente dores musculares e, como não pode jogar diante do Internacional por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, vai aproveitar para se tratar e ter condições de ajudar o time semana que vem, na partida de volta contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Wesley foi poupado do jogo com o Atlético-MG, quarta-feira, em que o time perdeu por 1 a 0. Nesta quinta, entretanto, exames constataram a lesão. O volante tem contrato com o Palmeiras até o dia 27 de fevereiro do ano que vem, ou seja, desde quarta-feira, está apto a assinar com qualquer outro clube e sair de graça ao término de seu vínculo. O empresário do jogador, Antônio Bahia, garante que o foco é total na renovação com o Palmeiras.

"Faz tempo que a gente tenta uma nova reunião com os dirigentes, mas as agendas não estão batendo. Acredito que dentro de uns 10 ou 15 dias, conseguiremos acertar a situação. Não estamos conversando com ninguém, com nenhum outro clube", assegurou o empresário, que negou que a lesão possa atrapalhar na transação. "Pelo contrário. Pode até ser benéfico para o Palmeiras, porque não jogando, ele não aparece e não desperta o interesse de ninguém." O São Paulo ensaiou interesse no jogador.

Quanto a Tobio, é certo que ele não enfrenta o Internacional neste sábado e será reavaliado nos próximos dias para saber quando pode retornar ao elenco. Além do argentino e de Wesley, Ricardo Gareca também não poderá contar para a partida contra o rival gaúcho com o atacante Henrique, suspenso. Wendel é dúvida ainda. O lateral reclama de dores musculares.