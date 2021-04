Wesley tem entorse no tornozelo confirmado e vira mais um desfalque no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira vira e mexe fala que seu maior pesadelo nesta longa maratona de jogos do Palmeiras é perder jogador por lesão. Mesmo rodando o elenco, ele acaba de ficar sem mais uma peça: o atacante Wesley sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e não encara o Santo André. O camisa 11 faz tratamento intensivo para fazer parte da delegação que enfrenta o Defensa Y Justicia, terça-feira, pela Libertadores.

Dê certo e que ele fará muita falta diante do Santo André neste domingo, jogo decisivo para as pretensões do Palmeiras no Paulistão. Uma derrota pode decretar eliminação com duas rodadas de antecedência em resultado combinado com vitória do Novorizontino.

Wesley vinha sendo uma aposta para o setor ofensivo dos times alternativos utilizados por Abel Ferreira e é o primeiro reserva para a dupla titular formada por Rony e Luiz Adriano. Abel ainda conta com sua reabilitação para tê-lo à disposição na Argentina.

O jogador se machucou na derrota diante da Inter de Limeira, quinta-feira, no Allianz Parque, e sente muitas dores no local lesionado. A avaliação dos médicos do Palmeiras é de entorse leve. Mesmo assim, o pé inchado anda incomodando o jogador.

Curiosamente, Wesley é o terceiro atacante importante do elenco machucado. Breno Lopes, no joelho, e Gabriel Veron, coxa esquerda, também tratam de lesões e vêm desfalcando o campeão estadual e da América. Assim como o meia Lucas Lima e o zagueiro Kuscevic.

Wesley fez trabalho intensivo de recuperação nesta sexta-feira. Em contrapartida, os demais companheiros ganharam uma folga do português pois terão novamente jogos duros pela frente, dois pela Libertadores e o clássico com o Santos.