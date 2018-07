Wesley treina e deve reforçar Atlético Mineiro no domingo

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro iniciou nesta terça-feira a sua preparação para o duelo com América de Teófilo Otoni, domingo, em Sete Lagoas, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. E a principal novidade foi a presença do meia-atacante Wesley, que está em fase final de recuperação de uma lesão.

Wesley não entra em campo desde o dia 20 de março, quando foi titular na vitória do Atlético por 2 a 1 sobre o Villa Nova, em Sete Lagoas, pela sétima rodada do estadual. Depois, o meia-atacante sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e passou a desfalcar a equipe mineira.

Nesta manhã, Wesley participou do trabalho físico com o restante do grupo do Atlético. A equipe fez uma atividade na academia e, em seguida, fez exercícios físicos. Assim, o meia-atacante tem chances de reforçar o time no domingo, quando o Atlético buscará a liderança da primeira fase do Campeonato Mineiro.