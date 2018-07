Wesley vai voltar a jogar como volante no Palmeiras

SÃO PAULO - Na quinta-feira o elenco do Palmeiras volta aos treinamentos e uma das novidades que serão preparadas pelo técnico Gilson Kleina é a presença de Wesley como volante, posição em que ele tanto gosta e rendeu bem contra o América-RN, na terça-feira passada. A chegada de Mendieta abre espaço para o jogador finalmente retornar a posição.

Wesley se destacou em 2010 no Santos atuando como volante e desde então deixa claro que é a função que mais gosta de fazer. Entretanto, com Kleina ele teve poucas oportunidades de atuar no setor.

O treinador alegava que tinha muitos volantes, mas poucas opções para a criação de jogadas, por isso tinha que sacrificar Wesley. “Ele fez essa função (volante) no começo do Paulista, mas precisei mudar”, se defende o treinador.

O fato é que agora a tendência é Wesley crescer e corresponder as expectativas em seu futebol. Desde que chegou, ainda não conseguiu emplacar uma sequência de boas partidas e até chegou a ir para o banco de reservas. Mesmo assim, a diretoria e comissão técnica apostam no jogador.

O desafio de Kleina passará a ser achar um lugar para Wesley como volante, já que Márcio Araújo e Charles têm sido os titulares e dificilmente devem perder o posto.

O curioso é que embora não tenha atuado bem como meia, Wesley aparece como o jogador que mais deu passes para gols no ano. Foram sete no total.