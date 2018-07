Wesley volta machucado e amplia lista de problemas de Gilson Kleina

SÃO PAULO - Como se já não bastasse a situação da equipe na tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira com muitos jogadores machucados. Além de João Denoni, Corrêa, Henrique e Patrick Vieira, o volante Wesley se apresentou com uma lesão muscular na coxa esquerda.

João Denoni é o único desfalque certo. Ele sofreu uma luxação na clavícula direita e deve ficar pelo menos duas semanas fora. Já Corrêa está com uma lesão na panturrilha esquerda, Henrique sofreu um trauma na região da costela e Patrick Vieira se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Além deles, continuam no departamento médico os meias Valdivia (lesão no joelho esquerdo) e Daniel Carvalho (lesão no músculo anterior da coxa direita), o lateral-esquerdo Leandro (lesão no bíceps femoral da coxa direita), os zagueiros Leandro Amaro (lesão muscular na coxa esquerda) e Thiago Heleno (lesão no quadril) e o atacante Betinho (lesão muscular na coxa direita). Nenhum tem previsão de retorno.

Para completar a lista de desfalques, o atacante Luan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Todos os lesionados farão tratamento até sábado e serão reavaliados durante a semana. Até o momento, nenhum tem presença confirmada para o jogo contra o Flamengo, domingo, em Volta Redonda.