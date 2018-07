West Brom massacra Wolves por 5 x 1 e afasta rebaixamento

O time de Roy Hodgson manteve seu ótimo desempenho fora de casa e abriu oito pontos sobre o 18º colocado Wolves, que sofreu sua quarta derrota seguida em casa e fez crescer a pressão sobre o técnico Mick McCarthy.

O chute desviado do nigeriano Odemwingie colocou o West Brom na frente, mas o soberbo gol de Steven Fletcher, que virou e chutou de primeira, deu a igualdade aos anfitriões no final do primeiro tempo.

O tiro de Jonas Olsson escapou das mãos de Wayne Hennessey e devolveu a vantagem aos visitantes, e na sequência o West Brom incendiou a partida com o segundo e o terceiro tentos de Odemwingie se alternando com os gols de Keith Andrews, ex-Wolves que estreava a nova camisa.