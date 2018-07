West Brom surpreende Chelsea; City goleia Aston Villa

Peter Odemwingie marcou o gol vencedor do West Brom no começo do segundo tempo no estádio de Hawthorns, enviando o time da casa para o quarto lugar do campeonato.

A equipe do Chelsea detém o terceiro lugar após dois gols de Sergio Aguero e Carlos Tevez terem dado ao City um dia confortável no Etihad Stadium.

O City tem 28 pontos em 12 partidas, seguindo pelo Manchester United (27 pontos), que busca a liderança ao enfrentar o Norwich City. Já o Chelsea possui 24 pontos em 12 jogos, com o West Bromwich Albion um ponto atrás.

Em outros jogos, o Arsenal venceu neste sábado o Tottenham Hotspur por 5 a 2, após expulsão de Emmanuel Adebayor, do Tottenham, em um lance violento.

O Southampton aumentou a pressão sobre o técnico adversário Mark Hughes ao vencer o QPR em Loftus Road por 3 a 1, em jogo na lanterna do campeonato. O Reading surpreendeu o Everton com uma vitória de 2 a 1 no Madejski Stadium, primeira deles na temporada nesta liga.

O liverpool superou o Wigan Athletic por 3 a 0 em Anfield, com dois gols de Luis Suarez, e o Swansea City conseguiu bater o Newcastle United por 2 a 1.

(Por Steve Wood)