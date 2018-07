West Bromwich anuncia Pepe Mel como novo técnico

LONDRES - O West Bromwich anunciou nesta quinta-feira a contratação do espanhol Pepe Mel como seu novo treinador. Ele chega para substituir Steve Clarke, que foi demitido há três semanas. Durante este período, o time inglês vinha sendo comandado pelo interino Keith Downing, que ficou no banco de reservas por cinco partidas.

"Estou muito feliz por dar boas-vindas ao Pepe", disse o diretor técnico e de esporte do clube, Richard Garlick. "Sua indicação conclui um processo extenso de recrutamento, durante o qual expandimos nossa procura para identificar o candidato mais indicado para levar o clube adiante", completou.

Mel chega ao time para tentar afastá-lo das últimas colocações do Campeonato Inglês. Depois de uma boa campanha em 2012/2013, quando ficou em oitavo, o West Bromwich é apenas o 14.º na atual temporada, com 21 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.

O West Bromwich será o primeiro time fora da Espanha a ser treinado por Pepe Mel. O ex-atacante fez sua carreira no seu próprio país, tendo se destacado pelos longos trabalhos à frente do Rayo Vallecano (entre 2006 e 2010) e do Bétis (entre 2010 e 2013).