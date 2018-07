West Bromwich confirma contratação de zagueiro egípcio em definitivo

O West Bromwich confirmou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro egípcio Ahmed Hegazi, que defendia o clube desde julho deste ano, sob contrato de empréstimo. Ele estava vinculado ao Al Ahly, do Egito. Titular da seleção do seu país, ele deve ir à Copa do Mundo da Rússia, no próximo ano.

De acordo com o clube inglês, o jogador de 26 anos assinou vínculo até 2022. "Hegazi é um dos jogadores com os quais poderemos construir um futuro pela frente", declarou Alan Pardew, técnico que assumiu o comando recentemente e tenta reconstruir o time - é o 19º e penúltimo colocado da tabela do Campeonato Inglês.

O atleta tem duas passagens pelo futebol europeu no currículo antes de chegar ao clube inglês. Ele defendeu a Fiorentina entre 2012 e 2015 e depois foi emprestado ao Perugia em 2015.