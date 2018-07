West Bromwich e Sunderland triunfam na Inglaterra

Somen Tchoyi abriu o placar para o West Bromwich aos 32 minutos do primeiro tempo. Os outros gols saíram na etapa final e foram marcados por Peter Odemwingie, aos 26 e aos 44 minutos. Peter Lovenkrands, aos 46 minutos, fez o gol do Newcastle.

Já o Sunderland se aproveitou do péssimo momento do West Ham e venceu por 1 a 0, em casa. O gol da vitória do sétimo colocado, com 23 pontos, foi marcado por Henderson, aos 34 minutos do primeiro tempo. O West Ham segue na lanterna do Campeonato Inglês, com 12 pontos.