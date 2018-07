West Bromwich goleia e deixa o Burnley na lanterna do Inglês

O West Bromwich seguiu com seu bom momento neste domingo, ao conseguir sua terceira vitória em uma semana. Pior para o Burnley, que foi atropelado por 4 a 0, atuando fora de casa e caiu para a última colocação na tabela do Campeonato Inglês, ultrapassado pelo Newcastle.

O Burnley soma os mesmos três pontos do Newcastle, que ainda atua na rodada, mas agora com saldo inferior. No próximo sábado, a equipe duelará com o Leicester City fora de casa. Já o West Bromwich subiu para a décima colocação, com oito pontos, e no sábado terá a dura missão de pegar o Liverpool na casa do adversário.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Dawson, de cabeça, aos 30 minutos. Aos 46, Berahino ampliou também de cabeça, após escanteio da esquerda. Ele mesmo marcaria o terceiro, aos 11 do segundo tempo, desta vez aproveitando boa enfiada entre os zagueiros. Ainda houve tempo para que Dorrans, aos 45, selasse o placar com belo chute da entrada da área.