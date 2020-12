West Bromwich leva 5 a 0 do Leeds um jogo após segurar o líder Liverpool

Destaque na rodada passada do Campeonato Inglês ao segurar o empate na casa do Liverpool e acabar com os 100% de aproveitamento no Anfield Road do líder, o West Bromwich Albion foi humilhado nesta terça-feira, em casa, pelo Leeds. O time de Marcelo Bielsa, que já amargou duras goleadas na atual edição, ganhou por imponentes 5 a 0.

Foi a segunda vitória seguida do Leeds, que se afastou de vez da ameaça do rebaixamento e ganhou um respiro neste retorno à elite inglesa. Com 23 pontos, abriu 12 do Fulham, o primeiro dentro da zona de descenso.

Desde 1998 que o Leeds não vencia por placar tão dilatado fora de casa. O triunfo por 5 a 0 sobre o West Bromwich repete a maior goleada como visitante. Na época, fez a festa sobre o Derby County.

A jornada ruim do West Bromwich começou com uma jogada desastrosa de Romaine Sawyers. Sem olhar, de fora da área, o defensor tentou recuar para o goleiro e abriu o placar para os visitantes. Um bizarro gol contra.

Com o contragolpe a seu favor, o Leeds definiu a goleada ainda no primeiro tempo. Fez três gols num intervalo de nove minutos, com Alioski, Harrison e Rodrigo, dos 31 aos 40. No segundo tempo, Raphinha definiu.

"Fui extremamente feliz no lance e consegui dar um belo chute, mas gostaria de falar sobre a nossa atuação coletiva. No último jogo, apesar de vencermos o Burnley, não conseguimos atuar como estamos acostumados, principalmente no segundo tempo onde tivemos muitas dificuldades. Hoje, a gente tinha noção de que seria uma partida complicada, pois eles vinham de um empate com o Liverpool, e sabíamos que os primeiros minutos seriam super importantes. Pressionamos bastante e conseguimos marcar três gols antes dos 40 minutos. Isso nos deu uma certa tranquilidade para controlarmos o jogo. Foi a nossa segunda vitória seguida e temos que seguir assim", afirmou o brasileiro.

Também nesta terça, o Arsenal bateu o Brighton por 1 a 0, fora de casa, mesmo placar do triunfo do Burnley sobre o Sheffield United. Já Southampton e West Ham não saíram do 0 a 0.