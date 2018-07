West Bromwich vence e ultrapassa Chelsea no Inglês

SUNDERLAND - O West Bromwich é a grande sensação do Campeonato Inglês desta temporada e segue surpreendendo. Neste sábado, a equipe venceu o Sunderland por 4 a 2, mesmo fora de casa, e ultrapassou o Chelsea na terceira colocação da tabela. O time londrino, no entanto, ainda atua na rodada, diante do líder Manchester City.

O resultado levou o West Bromwich aos 26 pontos, dois a mais que o Chelsea. De quebra, a surpreendente equipe ainda se aproximou dos líderes da competição, já que o Manchester City tem 28 pontos e o United, 27. Já o Sunderland segue brigando contra o rebaixamento, na décima-quinta posição, com 12 pontos, três a mais que o Aston Villa, primeiro time na zona da degola.

O primeiro tempo deste sábado foi todo do West Bromwich, que abriu 2 a 0 com os gols de Gera e Long. Na etapa final, o Sunderland equilibrou e diminuiu, com Gardner, mas Lukaku, de pênalti, voltou a ampliar. Sessegnon recolocou os donos da casa na partida, mas Fortuné definiu a vitória, já nos acréscimos.

Na próxima rodada, o West Bromwich tentará manter o bom momento ao medir forças com o Swansea, quarta-feira, novamente fora de casa. Já o Sunderland terá pela frente o lanterna Queens Park Rangers, outra vez em seus domínios, na terça.