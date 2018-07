West Bromwich vence Leicester fora de casa pelo Campeonato Inglês

Se na temporada passada o time brigava pelas primeiras colocações na tabela, após esta derrota o Leicester estacionou nos 12 pontos, na 14.ª posição. Já o West Bromwich foi a 13 pontos, no 11.º lugar.

Na partida, os visitantes abriram o marcador com James Morrison, que completou de cabeça um cruzamento de Matthew Phillips e mandou no canto direito do goleiro Ron-Robert Zieler, aos sete minutos do segundo tempo.

Três minutos depois, Riyad Mahrez cruzou na medida para Islam Slimani cabecear para as redes e empatar para o Leicester. No entanto, Matthew Phillips se aproveitou de bobeada dos adversários, que erraram recuo para o goleiro, roubou a bola e mandou para as redes: 2 a 1 para o West Bromwich.

O Campeonato Inglês retorna daqui a duas semanas, por conta da pausa no calendário para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo. No próximo dia 19, o Leicester enfrenta o Watford, fora de casa. Dois dias depois, o West Bromwich recebe o Burnley.