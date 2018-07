West Ham acaba com invencibilidade do City e assume a vice-liderança

O Manchester City entrou em campo com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols após cinco rodadas no Campeonato Inglês. O West Ham não tomou conhecimento dos números do rival, colocou fim à boa fase e venceu a partida por 2 a 1, fora de casa. Com o resultado, assumiu a vice-liderança com 12 pontos, três a menos do que o City, que segue na ponta.

O nigeriano Victor Moses abriu o marcador para os visitantes logo aos seis minutos de partida. Dimitri Payet tocou para o atacante, que avançou pela esquerda e mandou de fora da área para as redes. Aos 30 minutos, o West Ham voltou a surpreender. Após cobrança de escanteio pela esquerda, houve bate-rebate na área e a bola sobrou para o senegalês Diafra Sakho fazer o segundo.

O Manchester City demorou para reagir e conseguiu diminuir aos 45 minutos da etapa inicial. O belga Kevin de Bruyne desencantou e marcou seu primeiro gol pelo novo clube. Ele recebeu passe de Aguero, dominou e bateu de pé direito para diminuir. A reação, no entanto, parou por aí.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 26 de setembro. O Manchester City vai a Londres enfrentar o Tottenham, às 8h45 (horário de Brasília), enquanto o West Ham recebe o Norwich City, às 11 horas.