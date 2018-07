West Ham anuncia contratação de Joe Hart, novamente emprestado pelo City

O West Ham anunciou nesta terça-feira a contratação por empréstimo do goleiro Joe Hart, titular da seleção inglesa e que pertence ao Manchester City. O acordo será válido por uma temporada.

Campeão inglês pelo Manchester City em 2012 e 2014, além de vencer a Copa da Inglaterra em 2011, Hart foi "descartado" após a chegada de Pep Guardiola e acabou emprestado ao Torino. Seu substituto, Claudio Bravo, não agradou. Mas o treinador trouxe agora o brasileiro Ederson e liberou novamente o inglês.

"É importante para mim jogar futebol e é absolutamente incrível ter a oportunidade de vir aqui e jogar", comentou o goleiro. "Ele (o clube) tem algo. Ele tem muita história. E sempre gostei de jogar contra o West Ham."

Joe Hart também procurou valorizar o período em que vestiu a camisa do Manchester City. "Deixei o Manchester City por empréstimo nesta temporada, mas o clube como um todo, especialmente os torcedores, tem sido fantástico comigo. Nunca mudaria o que sinto pelo clube, pois será sempre especial para mim."

O goleiro de 30 anos fez mais de 330 jogos no Campeonato Inglês. Entre idas e vindas ao City, ele também passou pelo Birmingham, Tranmere Rovers (atualmente na 5ª divisão inglesa) e Blackpool (hoje na 4ª divisão), além do Torino, clube que terminou a temporada passada em nono lugar no Campeonato Italiano.