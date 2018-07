West Ham anuncia contratação do meia Felipe Anderson junto à Lazio

Depois de uma temporada decepcionante e de chegar a flertar com o rebaixamento no Campeonato Inglês, o West Ham não tem poupado dinheiro em contratações e anunciou neste domingo mais um nome para reforçar seu elenco. Trata-se do meia brasileiro Felipe Anderson, que se destacou com a camisa da Lazio.

O jogador de 25 anos assinou contrato por quatro temporadas com o clube londrino, que não revelou a quantia paga por ele. De acordo com a imprensa inglesa, no entanto, o West Ham desembolsou 35 milhões de libras (cerca de R$ 178,3 milhões), que pode chegar a 42 milhões (cerca de R$ 214 milhões), o que o tornaria o jogador mais caro da história da equipe.

"Eu me sinto realmente feliz e realizado por chegar ao West Ham. Trata-se de um clube com muita tradição. Muitos grandes jogadores já jogaram aqui, como Bobby Moore, Carlos Tevez e Di Canio. Eles foram grande jogadores e ídolos aqui. Estou mirando alto, então, quem sabe, talvez eu possa chegar onde eles chegaram também. Estou feliz por estar aqui, é um sonho que virou realidade", declarou ao site do clube.

Antes de Felipe Anderson, o West Ham já havia anunciado nomes importantes, como o meia Wilshere, ex-Arsenal, e o zagueiro Balbuena, do Corinthians. No total, são sete reforços já contratados para a temporada 2018/2019.

"Eu quero agradecer ao dono do clube, David Sullivan, porque ele fez um grande esforço para me trazer aqui. Eu sei o quão difícil foi, então, tenho que agradecê-lo demais. Espero poder recompensar sua fé em mim em campo, com gols e vencendo jogos", afirmou Felipe Anderson.

O jogador foi revelado com a camisa do Santos e chegou à Lazio ainda jovem, em 2013. Lá, se destacou, virou titular absoluto e chegou à seleção brasileira, inclusive fazendo parte da campanha do inédito ouro olímpico em 2016. Nas últimas duas temporadas, no entanto, caiu de produção e perdeu um pouco do espaço no elenco.

"Acreditamos que assinamos com um dos talentos mais animadores do futebol europeu. Felipe mostrou um nível fantástico de desempenho na Lazio nas últimas temporadas e acreditamos que vai trazer esta qualidade à Inglaterra. Ele também é um jogador que se encaixa no estilo do técnico Manuel Pellegrini", considerou o diretor de futebol do West Ham, Mario Husillos.