West Ham anuncia volta do técnico David Moyes para o lugar de Manuel Pellegrini

Apenas um dia depois de demitir o chileno Manuel Pellegrini, a diretoria do West Ham definiu o novo técnico, que terá a missão de tirar o time de Londres das últimas colocações do Campeonato Inglês. O escolhido é o escocês David Moyes, de 56 anos, um velho conhecido por ter trabalhado no clube na temporada 2017/2018.

O treinador assinou contrato por 18 meses, até o final da temporada 2020/2021, começando a trabalhar nesta segunda-feira já pensando no duelo contra o Bournemouth, nesta quarta-feira, dia 1.º de janeiro de 2020, pela 21.ª rodada do Campeonato Inglês. "Estamos muito satisfeitos por confirmar que David Moyes regressou ao clube como treinador da equipe principal", informou a direção em um comunicado oficial divulgado através das redes sociais.

O West Ham aponta a experiência de David Moyes nas 15 temporadas como técnico no Campeonato Inglês, destacando o trabalho realizado no Everton e a passagem pelo Manchester United. "Acredito que o plantel que tenho aqui é melhor do que quando assumi o cargo antes, então estou ansioso para trabalhar com eles", afirmou o treinador escocês.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o West Ham figura na 17.ª colocação da tabela de classificação com 19 pontos, apenas um a mais que o Aston Villa, primeiro time dentro da zona da degola. Apesar disso, o time de Londres tem um jogo a menos que os rivais porque a partida contra o Liverpool, em dezembro, foi adiada por conta da participação do adversário no Mundial de Clubes da Fifa, no Catar.