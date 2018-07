West Ham arranca empate, mas segue na lanterna Lanterna do Campeonato Inglês, o West Ham arrancou o empate com o Blackburn, por 1 a 1, fora de casa, neste sábado, e evitou mais uma derrota na competição. Stanislas garantiu a igualdade aos 33 minutos do segundo tempo, depois que Nelsen abriu o placar, aos 6 da segunda etapa.