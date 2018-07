West Ham assume Estádio Olímpico a partir de 2016

O West Ham já vinha tentando o acordo antes mesmo dos Jogos de Londres e quase conseguiu em 2011, mas viu as negociações caírem por terra depois que outros clubes da cidade, como Tottenham e Leyton Orient, entraram na disputa. O anúncio desta sexta-feira, aliás, aconteceu apesar de uma nova oferta recente do Leyton Orient que queria ter o estádio como sua casa.

"Estou muito feliz que o Estádio Olímpico tenha sido confirmado hoje (sexta) como nossa nova casa. É uma recompensa para nossa ambição de ver o clube que amamos ter um futuro brilhante neste estádio", declarou a vice-presidente do West Ham, Karren Brady. "Foi importante para mim chegar nesse acordo que testou a paciência do clube e de seus fiéis torcedores."

Com isso, o West Ham terá o Estádio Olímpico como sua casa por 99 anos a partir de 2016, deixando o histórico Upton Park, casa do clube desde sua abertura, em 1904, com capacidade para 35 mil pessoas. O Estádio Olímpico atualmente tem capacidade para 80 mil pessoas, mas será reduzido para 54 mil lugares.

A obra de redução da capacidade, além de outras como a reforma na cobertura e a colocação de acentos retráteis, vinha sendo um obstáculo para que o West Ham chegasse ao acordo. O clube londrino pedia maior ajuda financeira do governo de Londres para custear essas obras, o que quase fez com que as negociações fossem encerradas.

O anúncio, aliás, só teria sido possível porque os governantes da capital inglesa aceitaram ampliar em 25 milhões de libras a contribuição para as reformas, chegando a um total de cerca de 60 milhões. De acordo com a imprensa do país, o West Ham gastará algo entre 150 e 190 de libras em obras no total.