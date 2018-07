West Ham avança na Copa da Inglaterra nos pênaltis

A temporada do Everton está realmente sendo decepcionante para seus torcedores. Com muitas expectativas com a contratação do atacante camaronês Samuel Eto'o, a permanência dos belgas Lukaku e Mirallas e a boa campanha no ano passado - 5.º lugar no Campeonato Inglês -, o time de Liverpool coleciona muito mais fracassos que glórias atualmente. Nesta terça-feira, foi eliminado da Copa da Inglaterra.

No chamado "replay" (jogo da volta) pela terceira fase, West Ham e Everton se enfrentaram no estádio Upton Park, em Londres. Assim como aconteceu na ida em Liverpool (1 a 1), na semana passada, muita emoção no segundo tempo. O duelo no tempo normal ficou também no 1 a 1 - Enner Valencia abriu o placar para o time da casa, aos seis minutos, e Mirallas empatou aos 37 quando o visitante já tinha um jogador a menos após a expulsão de McGeady.

O jogo, então, foi para a prorrogação e o Everton teve garra para conseguir ficar na frente no placar com o gol de Lukaku, aos sete minutos. Mas a pressão do West Ham foi grande e a nova e definitiva igualdade veio com Carlton Cole, aos sete minutos da segunda etapa do tempo extra.