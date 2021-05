West Ham bate Burnley de virada pelo Inglês e se fortalece na briga por Liga dos Campeões

O West Ham conseguiu uma vitória importante sobre o Burnley nesta segunda-feira, pelo Campeonato Inglês. Fora de casa, o time londrino venceu por 2 a 1, de virada, com dois gols do atacante Michail Antonio e se fortaleceu na luta por uma vaga à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

O resultado fez o West Ham ultrapassar o Tottenham e subir à quinta colocação, com 58 pontos, apenas a três do Chelsea, que fecha o grupo dos clubes que garantem vaga na Liga dos Campeões, e cinco a menos que o Leicester, terceiro colocado na tabela do Campeonato Inglês. Já o Burnley caiu para a 16ª colocação, com 36 pontos, e ainda corre risco de rebaixamento.

O Burnley saiu na frente em sua primeira grande chance de gol aos 19 minutos, quando teve um pênalti a seu favor. Na cobrança, o atacante Chris Wood mandou para as redes e inaugurou o placar no estádio Turf Moor.

Não houve muito tempo para comemorar, já que os visitantes empataram dois minutos depois, com Michail Antonio, que recebeu a bola do lateral Vladimír Coufal para deixar tudo igual. Aos 29 minutos, o atacante, principal nome do West Ham e protagonista da partida, reapareceu para colocar seu time em vantagem após assistência de Benrahma.

Depois de um primeiro tempo movimentado, a etapa final caiu em nível técnico e emoção e a equipe visitante conseguiu segurar os donos da casa até o apito final.

Na outra partida da 34ª rodada do Campeonato Inglês já encerrada nesta segunda-feira, o West Bromwich Albion, penúltimo colocado, com 26 pontos e virtualmente rebaixamento à segunda divisão, empatou em casa por 1 a 1 com o Wolverhampton Wanderers, que ocupa o 12º lugar, com 42 pontos. O português Fabio Silva marcou para os visitantes e o senegalês Diagne empatou, definindo o placar em West Bromwich.