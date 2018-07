West Ham bate o Crystal Palace fora e deixa a zona de rebaixamento do Inglês

O West Ham conquistou uma importante vitória fora de casa na luta contra a zona do rebaixamento do Campeonato Inglês. Neste sábado, derrotou o Crystal Palace por 1 a 0, em Londres, e deixou o grupo dos três últimos colocados.

O gol da vitória foi marcado pelo argentino Manuel Lanzini logo aos 19 minutos do primeiro tempo. A equipe visitante ainda conseguiu segurar a vitória na etapa final, quando precisou jogar com um a menos a partir dos 30 minutos por causa da expulsão de Aaron Cresswell.

O resultado levou o West Ham à 15.ª colocação, com sete pontos, um a mais do que o Stoke City, o 18.º, que abre a zona de rebaixamento. O Crystal Palace é o oitavo colocado com 11, a cinco de distância de uma vaga no G4.

As duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Inglês no próximo sábado. O West Ham receberá o Sunderland, enquanto que o Crystal Palace visitará o Leicester City. O Manchester City, que empatou neste sábado em 1 a 1 com Everton em casa, é o atual líder da competição com os mesmos 19 pontos do Arsenal, que colou na ponta ao derrotar o Swansea City por 3 a 2.